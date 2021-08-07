فيديو جديد لـ قصي خولي يظهر تغيّر شكله بالكامل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال النجم قصي خولي يحدث حالة من الجدل بين متابعيه من خلال تشويقهم للشخصية الجديدة التي سيقدمها في مسلسل “توتر عالي” والتي اضطر لتغيير بعض ملامحه من أجلها.

وشارك النجم السوري متابعيه على تكبيق انستغرام بمقطع فيديو خلال ممارسته للتمارين الرياضية، وبدا فيها بشكل مختلف جديد بشانب عريض وكثيف ومن دون ذقن، تحضيراً لشخصيته الجديدة.

وكان واضحاً تغيّر ملامح وجهه، حيث ظهر بشكل مختلف وكأنه خضع بالفعل لعملية تعريض الحنك التجميلية المعروفة بعملية التكساس، وهو ما لاحظة عدد كبير من متابعيه.

وانقسمت التعليقات حول اللوك الجديد بين من أثنى على جرأته في تغيير شكله تماشياً مع الدور الجديد، ومن إنتقد الأمر، معتبراً أنه شوه وجهه والتعريض لا يليق به.

وكان خولي أثار قلق جمهوره على حالته الصحية بعدما كشف عدم قدرته على ممارسة الرياضة، بسبب إصابته بآلام شديدة في كتفيه والرقبة، معلناً إصابته بديسك في رقبته وهو يحاول قدر الإمكان الابتعاد عن فكرة العملية.