اتهام عشريني بقتل الممثلة الأمريكية ليزا بينز في حادث مروري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شرطة نيويورك، الجمعة، توقيف شخص وتوجيه اتهامات له على خلفية تسببه بحادث مروري في مانهاتن في يونيو/حزيران أدى إلى مقتل الممثلة الأمريكية ليزا بينز.

وقال ناطق باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن الشاب الذي يبلغ 26 عاماً أوقف الخميس ووجهت إليه تهمة رفض إعطاء الأولوية لأحد المشاة والفرار بعد التسبب بحادث مميت.

وتعرضت ليزا بينز (65 عاماً)، التي كانت تزور مدينة نيويورك في 4 يونيو/حزيران، لصدمة في الرأس نتيجة صدمها من جانب سائق دراجة سكوتر تخطى إشارة مرورية حمراء أثناء عبورها الشارع.

وتوفيت متأثرة بإصابتها بعد 10 أيام، ووقع الحادث قرب مركز لينكولن الثقافي في حي أبر ويست سايد بمانهاتن.

وفيما كانت بينز تصارع الموت في المستشفى، ناشدت شريكتها كاثرين كرانولد عبر صحيفة "ديلي نيوز" الشهود على الحادثة التقدم بمعلوماتهم أمام السلطات للمساعدة في إيقاف سائق دراجة السكوتر.

ومثّلت ليزا بينز في أعمال كثيرة في السينما والتلفزيون، بما يشمل مسلسلات كوميدية بينها "روزان"، كما ظهرت في مسرحيات على خشبات برودواي.

وبرزت في أعمال سينمائية معروفة بينها فيلم "جون جيرل" سنة 2014 و"كوكتيل" عام 1988 إلى جانب توم كروز.