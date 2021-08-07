مي سليم: "200 جنيه فيلم يعيش واللي يشوفه هيستمتع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم 200 جنيه، مؤكدة أنها تحمست للعمل منذ قراءته للمرة الأولى.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة الذي تقدمه المذيعة شافكي المنيري، على القناة الأولى، مساء الخميس، إن الفيلم مكتوب بشكل جيد للغاية، واعتمد على طريقة التشويق لجذب المشاهد، واصفة قصة العمل بأنها واقعية.

وأضافت مي، أنها لم تلتقِ بأغلب الفنانين الذين شاركوا في الفيلم، لكن أغلب تصويرها كان مع الفنان أحمد السعدني والفنان محمود حافظ.

واختتمت مي قائلة: "200 جنيه فيلم يعيش واللي يشوفه هيستمتع.. ومش بقول كده لإني واحدة من اللي شاركوا في العمل لكن الكل هيكتشف ده".

200 جنيه بطولة: ليلى علوي، أحمد السعدني، إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، عمرو عبدالجليل، غادة عادل، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آية قاسم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي فيردي لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.