ليلى علوي: "200 جنيه" يضم نجوما عظماء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بالمشاركة في بطولة فيلم "200 جنيه"، قائلة "العمل مكتوب حلو قوي، وقوي وفيه ممثلين عظماء وكل اللي بيشتغل حابب الفكرة وحابب السيناريو والحوار والمخرج والإنتاج".

وأضافت ليلى عبر مداخلة هاتفية مع المذيعة شافكي المنيري، في برنامج "التاسعة"، المعروض عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن بطل الفيلم هو ورقة الـ 200 جنيه، لافتة إلى أن طاقم العمل التقط صورا مع الـ200 جنيه، وأن الفيلم يحتوي على عدد من الشخصيات والمواقف التي سيرى فيها المشاهدون أنفسهم فيها.

"200 جنيه" بطولة إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومي فؤاد، نيللي كريم، ليلي علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، عمرو عبدالجليل، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آية قاسم.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي فيردي لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي.