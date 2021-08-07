جورجينا صديقة رونالدو تكشف كواليس برنامجها الأول مع نتفليكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة نجم كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن برنامجها الواقعي الأول مع شبكة "نتفليكس".

وأعلنت رودريجيز عن برنامجها الواقعي الأول مع "نتفليكس" من خلال صورة شاركتها عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، الجمعة، من كواليس التصوير، وسألت متابعيها البالغ عددهم 26 مليون إن كانوا مستعدين لبرنامجها.



وانتهت جورجينا رودريجيز (27 عاما) من تصوير برنامج تلفزيون واقع يحمل اسم "Soy Georgina" سيعرض خلال الفترة المقبلة على "نتفليكس"، من إنتاج نسختها الإسبانية، والذي يلقي الضوء على حياتها كأم وعارضة أزياء وسيدة أعمال وراقصة وأمور أخرى كثيرة.





كانت "شبكة "نتفليكس" أوضحت في بيان سابق، لها أن البرنامج الواقعي لجورجينا رودريجيز سيقدم "صورة عميقة وعاطفية لها وراء صورها وقصصها وتصدرها العناوين الكبيرة".

وستكشف جورجينا، المعروفة أيضا بكونها شريكة كريستيانو رونالدو، في البرنامج عن جميع جوانب حياتها، من الجزء الأكثر شهرة إلى الجانب الشخصي، وسيعيش المشاهدون يومياتها، وأمومتها، وأسفارها، وصداقاتها، ورغباتها، ولحظات انتصاراتها وانكساراتها.