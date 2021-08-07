فيديو: أحمد مكي يقبل غرابا.. طاقة إيجابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك الفنان المصري أحمد مكي متابعيه بفيديو عبر حسابه بموقع "أنستقرام" وهو يقبل غرابا.

وقال مكي: "مساء الخير.. الغراب النوحي، طاقة إيجابية وحب غير مشروط".



وظهر الفنان مكي في الفيديو وهو يقوم بتقبيل الغراب وتدليله، بينما يقوم الأخير بالتقرب من مكي والتودد إليه، بما يؤكد العلاقة القوية بين مكي والغراب.

يذكر أن أحمد مكي شارك بمسلسل "الاختيار 2" الذي نال أعجاب الجمهور وحقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي.

وتدور قصة المسلسل حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.