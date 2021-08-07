شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم منخفض لـ فيلم Fast & Furious 9 بالرغم من الإشادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Fast & Furious 9، على تقييم منخفض للغاية، وذلك بعد طرحه بـ دور العرض العالمية والأمريكية في شهر يونيو الماضى، والذى وصل إلى 59% من قبل 292 ناقدا عالميا، و82% من قبل أكثر من 5000 مشاهد، وذلك بالرغم من الإشادات التي حظى بها العمل من قبل وصوله دور العرض المختلفة.



Fast & Furious 9

فيلم Fast & Furious 9 من بطولة فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

ويدور الجزء الجديد من Fast & Furious حول استعانة Cipher بمساعدة جايكوب، الأخ الأصغر لدوم للانتقام من دوم وفريقه.

العمل حقق أعلى افتتاح عالمى لفيلم هوليودى منذ بداية وباء فيروس كورونا، حيث حقق 162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع THE WRAP، العمل من إنتاج شركة Universal.

وخلال فترة فيروس كورونا تم افتتاح عدد قليل من أفلام هوليوود في الصين، وكان من بينهم فيلم "Soul" لـ Disney / Pixar الذى حقق 58 مليون دولار و"Tenet" الذى حقق 66 مليون دولار.

ولم يضاعف F9 فقط إجمالى عدد الأفلام التى يتم تشغيلها فى الصين، لكنه أصبح أيضًا أول فيلم هوليوود منذ "Avengers: Endgame" قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.