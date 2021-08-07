فن ومشاهير

شريف منير ينشر صورة مع نجله بالساحل الشمالي.. وهكذا علّق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان شريف منير، جمهوره ومتابعيه، صورة له مع نجله "فؤاد" من الساحل الشمالي.

وظهر منير، داخل السيارة وإلى جواه نجله في الصورة التي نشرها الأب عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلّق: "شريف منير وفؤاد شريف منير.. أخر شهر يوليو.. الساحل الشمالي.. مراسي.. صيف ٢٠٢١".

يذكر أن أخر أعمال شريف منير مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض رمضان 2020، مع النجوم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، بدرية طلبة، تارا عماد، عماد رشاد، سوسن بدر، ليلى عز العرب، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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