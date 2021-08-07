حنان مطاوع: سعيدة بحصولي على جائزة قطايف الفنية كأفضل ممثلة لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها بحصولها على "جائزة قطايف الفنية كأفضل ممثلة لعام 2021 في نسختها الأولى".

ونشرت مطاوع، صورا لها مع الجائزة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سعيدة بحصولي على جائزة قطايف الفنية كأفضل ممثلة لعام 2021 في نسختها الأولى.. للأسف الحفل تأجل لظروف الكرونا، ولكن إن شاء الله السنة القادمة هيتم الحفل".

ومن ناحية أخرى، يذكر أن أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021.

ويشارك في بطولته طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، حسني شتا، خالد كمال، كريم سرور وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.