شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يضرب نجوم الوسط الفنى.. أبرزهم أحمد فتحى ومصطفى كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فيرس كرونا اللعين مرة أخرى ليهاجم نجوم الوسط الفنى بعد فترة هدوء ابتعد فيها هذا الفيرس عن نجوم الفن، وفى الأيام الأخيرة نجح فى إصابة عدد من النجوم، حيث أصيب الفنان أحمد فتحى منذ أيام، بفيروس كورونا ويخضع حاليًا للعزل المنزلى.

وقال الفنان الكوميدى أحمد فتحى، لـ"الخليج 365"، إن حالته الصحية تحسنت الآن بعد إصابته بفيروس كورونا، معلقًا: "الحمد لله جت سليمة، والإصابة خفيفة، وأنا الآن في العزل المنزلي بتبع البروتوكول العلاجى، ونفى فتحي ما أشيع عن تدهور حالته الصحية، مؤكدًا عزمه العودة للحياة الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة"، ومنعت الإصابة فتحى من استكمال تصوير مسلسله الأخير "عودة الأب الضال"، الذى يظهر به كضيف شرف.

احمد فتحى

كما أعلن الفنان رامي وحيد، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" إصابته بفيروس كورونا، وكتب "الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا"، وانهالت التعليقات على منشوره، من جمهوره وأصدقائه متمنين له الشفاء العاجل.



رامى وحيد

وأيضا أعلن السيناريست محمد دياب، الثلاثاء الماضى، عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "بقالي أسبوعين عندي كوفيد ورغم إنى واخد الفاكسين إلا إن الحماية كانت محدودة في حالتي".

وتابع دياب: "أنا متأكد إنى لو مكنتش واخد الفاكسين كانت حالتي هتبقي أسوأ بكتير"، مضيفا: "أنا حبيت أحذر اللى واخد الفاكسين وفاكر إنه مش محتاج ياخد احتياطاته، الموضوع صعب، وأنا بعتبر نفسي من الناس اللي صحتها كويسة واتبهدلت ولو جه لحد كبير في السن هيبقي أصعب بكتير".

وتابع: "أرجوكم خدوا بالكوا من نفسكوا، متنسوش تدعولي وتدعو لكل مريض".

وأعلن الشاعر الغنائي عمرو المصرى عن إصابته بفيروس كورونا، بعد التأكد من إيجابية المسحة التي خضع لها، وكتب :"الحمد لله علي كل شىء، إيجابي كورونا، دعواتكم، وربنا يحفظكم من كل شر".

عمرو قدم من كلماته مؤخرا للمطرب السعودي رابح صقر أغنية "أخباره أيه"، و اللبناني فضل شاكر "ابقى قابلني"، والسورية أصالة "حيطة سد"، والتونسية لطيفة "فريش"، وغنى مدحت صالح "نورتي قلبي"، و"وردي".

ومؤخرا أصيب النجم مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا، حيث شملت الإصابة والدته وزوجته وابنته، ويتواجد حاليا مصطفى كامل فى مستشفى العجوزة مع ابنته التى تعانى من وضع خطير.