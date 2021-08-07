ما حقيقة اعتزال هيفاء وهبي؟!

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اعتزال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مجال الفن وخاصة الغناء والتمثيل حيث تصدر هاشتاغ #اعتزال_هيفاء_وهبي موقع تويتر في الساعات القليلة الماضية ما سبب حالة من الجدل من المتابعين وخاصة بين جمهور النجمة اللبنانية.

والغريب ان هذا الهشتاغ تصدر دون وجود اي تصريح رسمي من هيفاء وهبي حول هذا الموضوع سواءا للاعلام او عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ما يؤكد ان الأمر ليس اكثر من شائعة.

This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status من القباحة ان تجمع مشاهداتك تحت غطاء وهم ، و تحت عبائة هيفاء وهبي لزيادة عدد المشاهدين .. 😝👌 #كفشناكم #اعتزال_هيفا_وهبي pic.twitter.com/WbAAzVOJQn — 🇸🇦 عاشق السعودية 🇸🇦 (@jon_saif) August 7, 2021

على صعيد اخر، حرصت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على المشاركة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت حيث نشرت عددا من الصور عبر حسابها على انستغرام ظهرت في إحداها والدمعة في عينها ما أثار تساؤلات عند المتابعين الذين اتهموها بـ”التثميل والاستعراض”.

وعلق بعض رواد منصات التواصل على الصورة المتداولة “حلو الإنسان بس يتضامن ويحكي وكلام هيفا حلو.. بس أنه أعمل جلسة تصوير بكامل أناقتي وماكياجي.. كتير أوفر تمثيل واستعراض”.

ولفتت إحدى الفتيات إلى “كمية الفلاتر المستخدمة في الصورة والتي أثرت حتى على شكل الدموع”، معلقة “الصورة مبينة رسم على ئد ما الفوتوشوب والفلاتر ماسحين معالم البشرة مسح حتى الدمعة مبينة رسم”.