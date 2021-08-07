ياسمين صبري تتعرض لموجة من السخرية بسبب السلام الذي “توقف عن الركض ونام وارتاح”!

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - تعرضت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، لموجة من والسخرية من قبل متابعيها بعد مشاركتها سلسلة تغريدات تضمنت عدد من الحكم وذلك عبر حسابها على الخاص على تطبيق تويتر.

وتعرضت ياسمين صبري لموجة من الانتقادات، بعد أن كتبت عدة تغريدات جاء بعضها بصياغة غريبة وغير مفهومة حيث توقع البعض انها لجأت الى ترجمة غوغل لنقل هذه الحكم دون اعادة صياغتها بشكل واضح..

فقد كتبت ياسمين صبري، في أولى تغريداتها، التي انتقدها الكثيرون: “السلام هو الشيء الذي بداخلك تشعر انه توقف عن الركض ونام وارتاح”.

السلام هو الشيء الذي بداخلك تشعر انه توقف عن الركض ونام وارتاح￼. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) August 4, 2021

وفي تغريدة لاحقة كتبت ياسمين: “الناس تخاف تقيم الآخرين لأنها دائما تخاف من جوانبها المظلمة، مذعورة أن يكتشف هذا الجانب، من هنا تأتي المخاوف والانهيار من تقييم الآخرين”.

أما التغريدة الثالثة فحازت على “نصيب الأسد” من الجدل والسخرية، إذ كتبت فيها الفنانة “الروح مثل الملك صاحب الجاه العظيم لن ترضى بهذه الزينة هي لا يرضيها إلا التحليق والقيادة.. تخيل اسداً أو صقراً يعيش في قفص يقدم له ما يشتهيه احتمالية موته كبيرة او يعيش لكنه يتحول لمسخ”.

وأثارت تلك الكلمات السابقة، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت الفنانة على إثرها تريند موقع تويتر حيث سخر البعض من كتاباتها وطلب منها التوقف.

😂😂😂😂😂😂 — الكونت ديمونت ميلانو (@dondinali629) August 6, 2021

بينما داقع اخرون عن ياسمين صبري مؤكدين انها تنشر الطاقة الايجابية بين متابعيها عبر تغريداتها.