فن ومشاهير

أسما شريف منير تخطف الأنظار بجلسة تصوير صيفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت المذيعة أسما شريف منير، متابعيها، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت أسما في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بإطلالة صيفية، ونالت الصور إعجاب جمهورها.

وأعلنت أسما شريف منير، انفصالها عن زوجها الثاني الفنان محمود حجازي، في مطلع أبريل الماضي.

"أسما" هي الابنة الكبرى للفنان شريف منير من زوجته الأولى "ناهد"، تخرجت في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تعمل في مجال التجميل والأزياء، وقدّمت مع والدها برنامج "أنا وبنتي" على قناة ON عام 2018.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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