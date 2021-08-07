فن ومشاهير

هنا الزاهد ترقص في حفل زفاف إسراء طاهر (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها ومتابعيها، صورة مع زوجها النجم أحمد فهمي، من حفل زفاف المنتجة إسراء طاهر، والذي أقيم مساء يوم الأربعاء 4 أغسطس الجاري، في أحد فنادق القاهرة.

كما نشرت هنا، مقطع فيديو ترقص خلاله مع العروس في حفل الزفاف، وعلّقت عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "ليلة زفاف إيجابية رائعة.. إسراء وسامح".

وشهد حفل زفاف إسراء طاهر، حضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن، بينهم: يسرا، منة شلبي، محمد فراج، بسنت شوقي، عبير صبري، هنا الزاهد، هنادي مهنا، أحمد فهمي، وأحمد خالد صالح وغيرهم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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