شاهد.. فيفي عبده بوصلة رقص جريئة على “حتة من قلبي”

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 02:47 صباحاً - استعادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده صحتها ورشاقتها بعد الازمة الصحية الاخيرة التي ألمت بها وعادت الى إشعال السوشيال ميديا بوصلات الرقص التي اعتادت على نشرها منذ مدة عبر حسابها على انستغرام.

وفي أحدث هذه الفيديوهات، ظهرت فيفي عبده وهي ترتدي فستان كات بألوان متعددة بينما كانت تؤدي وصلة رقص جريئة على أنغام أغنية “حتة من قلبي” للفنان حسين الجسمي.

وأرفقت فيفي عبده الفيديو بتعليق قالت فيه: “”من الساحل الشمالي اغنية الجسمي الجديدة انا بحبكم انتم بتحبوني

”.

وكانت فيفي عبده قد ظهرت مؤخرا مع أحفادها من ابنتها هنادي الديراوي لأول مرة، احتفالا بعيد ميلادهم، موجهة لهم رسائل حب قائلة: “بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميهم ويحفظهم ويحفظ أولاد الناس كلها.. النهاردة كان عيد ميلاد أحفادي حبايبي جليلة وكمال كل سنة وهما طيبين وعقبال ١٥٠ سنة بحبهم أوووي وبحبكم اوي خمسة مواه كل سنة وبرج الأسد طيب”.

وكانت تعرضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية شديدة، ألزمتها الفراش لأكثر من شهر، بسبب حقنة بالخطأ، جعلت الحركة محسوبة، وأوقفت قدميها، حتى حصلت على العلاج الطبيعي، وتحسنت حالتها بشكل ملحوظ.