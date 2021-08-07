رحمة رياض وألكسندر علوم يحتفلان بعقد قرانهما.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 7 أغسطس 2021 02:47 صباحاً - احتفلت الفنانة العراقية رحمة رياض، بعقد قرانها على الممثل العراقي الأمريكي ألكسندر علوم، وذلك وذلك بعد شهرين ونصف من خطبتهما التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل تضمنت ظهور الفنانة العراقية رحمة رياض، مع زوجها الفنان العراقي ألكسندر علوم وهما يطلان على الحضور وسط مقابلتهما بالورود وأهازيج الأفراح.

وفي مقطع آخر ظهر الثنائي رحمة رياض وزوجها وهما يتراقصان على موسيقى إحدى الأغاني وسط تفاعل من جانب الحضور، فيما تداول أصدقاء مقربون عبر ”الاستوري“ في موقع ”إنستغرام“ مقاطع فيديو هنأوا خلالها رحمة رياض بعقد قرانها.

وجرت خطوبة رحمة رياض، في 23 مايو الجاري، فيما عرف الممثل العراقي الأمريكي ألكسندر علوم، بعدما لمع اسمه خلال شهر رمضان الماضي بسبب دوره في مسلسل ”أم بديلة“.

ونشرت رحمة رياض، عبر صفحتها في موقع ”إنستغرام“، عند خطوبتها صورة لها وهي تمسك بيد ألكسندر علوم، واكتفت بتعليق ”باركولي“ على الصورة دون أي أم تدلي بأي تفاصيل، لكن المتابعين اعتبروا ذلك بمثابة إعلان خطوبتها على الممثل العراقي.