محمد الفلاح - ياسمين عبدالعزيز تغادر المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي

السبت 7 أغسطس 2021

غادرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز المستشفى في ساعة متأخرة مساء أمس الخميس، عقب استقرار وضعها الصحي.



وكشف مصدر طبي، أن أسرة ياسمين عبدالعزيز هي من طلبت مغادرتها المستشفى، وهو ما توافق مع حالتها الصحية نسبيًا، حيث خرجت من المستشفى بشروط وضعها الفريق الطبي.

وأضاف المصدر أن الفريق الطبي طالب أسرة ياسمين بالالتزام الكامل باستكمال علاجها في المنزل دون تقصير، على أن يزورها طبيب خاص من المستشفى على دراية بحالتها، بشكل يومي، لمدة 10 أيام.

وبين أن ياسمين تتحدث مع من حولها بشكل طبيعي، لكن يفضل ألا تبذل أي مجهود، أو المشاركة في أي نقاشات، لافتًا إلى أن الفريق الطبي حذر الأسرة من الأجواء النفسية حولها كي لا تتراجع حالتها الصحية.

وقبل أيام بدأت ياسمين عبدالعزيز، الدخول في مرحلة التعافي من مرضها، الذي داهمها خلال الأيام الماضية، وتسبب في دخولها العناية المركزة، وسط اهتمام رسمي وشعبي للاطمئنان عليها ومتابعة تطورات حالتها الصحية.

وقال الفنان المصري، وائل عبدالعزيز، شقيق ياسمين، في معرض حديثه عن آخر التطورات الصحية لها إنها بدأت تمارس الحياة الطبيعية، حيث تأكل، وبدأت الحديث مع أسرتها مجددًا.

وتعاني ياسمين أزمة صحية منذ قرابة 3 أسابيع، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي.

ودون شقيقها وائل عبدالعزيز، منشورًا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، جاء فيه: ”ياسمين كويسة وبتاكل وبتشرب وبتتكلم وبتتعافى الحمد لله كلها أيام اطمنوا“.

وغادرت ياسمين العناية المركزة في 21 تموز/يوليو الماضي، حيث كتب شقيقها الفنان وائل، في منشور عبر حسابه بـ“فيسبوك“: ”الحمد لله خرجت من العناية المركزة بفضل ربنا وكل اللي بيحبوها.. بس مفيش زيارات“.

وكانت نقابة الأطباء المصرية، قد علقت في تصريحات تلفزيونية على لسان عضو مجلسها إبراهيم الزيات، على ما أثير خلال الساعات الماضية، بشأن مرض الفنانة، قائلًا إنه ”في حال ثبت الخطأ الطبي سيتم الوقوف على حجم الخطأ، حيث تصل العقوبة لشطب الطبيب المتورط نهائيًا من جداول النقابة، والإيقاف عن العمل مدى الحياة حال تم اللجوء للجنة الشكاوى في النقابة“.