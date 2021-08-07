شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الشامى فتاة غنية يقع فى حبها كريم محمود عبد العزيز بفيلم "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة سارة الشامى فى بطولة فيلم "موسى" للمخرج بيتر ميمى، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء المقبل، حيث تجسد خلال أحداث العمل دور فتاة من الطبقة غنية يقع فى حبها كريم محمود عبد العزيز رغم محاولات من زميلته فى الكلية لإيقاعه فى حبها.



سارة الشامى

فيلم "موسى" من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمير كرارة، أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين وإنتاج شركات سينرجي فيلمز ونيوسينشرى وأفلام مصر العالمية.

تدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسا على عقب.



سارة الشامى

وكان آخر أعمال سارة الشامى حكاية "حتة منى" من مسلسل "زى القمر" الذى عرض على شاشة cbc قبل شهر رمضان الماضى، سيناريو وحوار شهيرة سلام وإخراج حسام على، وبطولة الهام شاهين وأحمد وفيف وايناس كامل ونهال عنبر وحنان سليمان ومؤمن نور، وجسدت في أحداث الحكاية التي دارت في 5 حلقات دور ابنة إلهام شاهين.