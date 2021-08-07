10 صور من احتفال محمد فؤاد بخطوبة نجله في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان محمد فؤاد، بخطوبة نجله "عبدالرحمن"، مساء الجمعة، في الساحل الشمالي.

واقتصر حفل الخطوبة على حضور الأهل والأقارب والأصدقاء وعدد من نجوم الفن ومنهم الفنانة إيناس عز الدين والتي شاركت متابعيها، صورا ومقاطع فيديو تجمعها بمحمد فؤاد، وقدّمت له التهنئة.

يذكر أن أخر أغاني محمد فؤاد "ليه" والتي طرحها مطلع العام الجاري عبر قناته على موقع "يوتيوب".

أغنية محمد فؤاد "ليه" من كلمات أسامة محرز، ألحان محمد خلف، وتوزيع أحمد عبد السلام.