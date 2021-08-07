شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يحتفل بخطوبة ابنه عبد الرحمن فى الساحل الشمالى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم محمد فؤاد بخطوبة ابنه "عبد الرحمن" فى حفل عائلى بالساحل الشمالى ضم أهل العروسين، وارتدى العريس بدلة بيضاء كما ارتدت العروس فستانًا أبيض، وظهر فؤاد بقميص "زهرى".

وكانت آخر أعمال الفنان محمد فؤاد أغنية "أحكيلك" تأليف الشاعر أسامة محرز وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، حملت طابع الدراما.

بينما كانت آخر حفلات الفنان محمد فؤاد في عيد الأضحي الماضي بالساحل الشمالي، حيث قدم باقة من أبرز أغنياته، منها "كامننا، نفس الحنين، فاكرك يا ناسيني، طمني عليك، يا ناسي روحي، خبيني، ساعات بشتاق"، وغيرها من الأغنيات التي ألهبت حماس الجمهور.

وشوق محمد فؤاد متابعيه في وقت سابق بصدور أول أغنية له خلال العام الجارى 2021، وذلك بعدما طرح نهاية العام الماضى آخر أغانيه "الحفلة"، وتبعها أغنيات "ليه" و"أحكيلك"، ووعد جمهوره وقتها بطرح كل شهر أغنية على قناته الرسمية.