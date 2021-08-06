بريطانيا تندد بسجن إيران لأحد رعاياها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نددت بريطانيا، الجمعة، بالحكم الصادر بحق مهران رؤوف الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية.

وكان محامون قد قالوا في وقت سابق إن محكمة تابعة للحرس الثوري الإيراني قضت على رؤوف بالسجن أكثر من 10 أعوام في تهم تتعلق بالأمن القومي.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "بريطانيا تندد بقوة بالحكم على مهران رؤوف. ونواصل بذل كل ما لدينا لدعم مهران وأسرته وسنواصل إثارة القضية على أعلى المستويات".



ومهران رؤوف ناشط مدافع عن حقوق العمال. وذكرت منظمة العفو الدولية أن الحرس الثوري الإيراني اعتقله في 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وقالت المنظمة في فبراير/ شباط إن رؤوف محتجز في "حبس انفرادي مطول في انتهاك للحظر التام للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة".

وألقت مليشيا "الحرس الثوري" القبض على العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب في الأعوام القليلة الماضية لتهم يرتبط معظمها بالتجسس والأمن القومي.

ويتهم ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إيران بمحاولة اقتناص تنازلات من بلدان أخرى عبر مثل هذه الاعتقالات.