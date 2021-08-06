موجز ”الخليج 365” الاقتصادي.. أسعار النفط واحتياطي روسيا والدينار الأردني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

نجح الاقتصاد الروسي، في تجاوز تداعيات فيروس كورونا، وارتفع احتياطي البنك المركزي من الذهب، والعملات الأجنبية، في يوليو/تموز.

أطلقت مجموعة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا جروب" تحذيرا بشأن انخفاض الإعفاءات الضريبية لقطاع الإنترنت في البلاد.



أثر إغلاق عملية المقاصة بين المصارف الليبية على جميع الجوانب الحياتية للمواطن الليبي خاصة في الجنوب والشرق.

واصلت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة، الجمعة 6 أغسطس 2021، الارتفاع بقيادة العملة الرقمية الأشهر في العالم بيتكوين.



واصلت أسعار النفط مكاسبها الجمعة لكنها لا تزال في طريقها لأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس/آذار الماضي.

تراجعت مبيعات شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" في الربع الثاني من 2021، منذ فرض حظر أمريكي على الشركة في 2018.

من مكتب صرافة لآخر، انتقل باسل حمادة للحصول على مبلغ 4 آلاف دينار أردني مهر عروسه دون جدوى؛ لوجود نقص كبير في هذه العملة.



كشف تقرير وزارة العمل الأمريكية عن نمو الوظائف في البلاد وتراجع البطالة، ما أدى إلى انهيار الذهب وتألق الدولار وسط آمال بتشديد نقدي.

كشفت وزارة المالية العراقية، عن شروعها بإعداد موازنة عام 2022 التي وصفتها بـ"الإصلاحية" التي تواجه "واقع التزامات بغداد".

تصادر الحكومات في دول العالم عملات مشفرة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات إذا ما تم اكتشاف تورط أصحابها في عمليات إجرامية.

قال بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر الجمعة إن المستثمرين سارعوا إلى الملاذات الآمنة في الأسبوع الماضي.

