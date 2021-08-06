موجز ”الخليج 365” للسيارات.. صدمة "لاند كروزر" وأسترالية خارقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة إلى القارئ تغطي تطورات القطاع المهمة.

تحظى سيارات بي واي دي الصينية بمبيعات عالية في السوق المصرية، ويتوقع أن يستمر هذا التفوق مع النسخة الأوتوماتيك من بي واي دي F3 موديل 2022.

سعيا منها لمواجهة شركات مثل فيراري ومكلارين، أعلنت Brabham الأسترالية عن تعزيزها أسطولها من السيارات الخارقة بطراز جديد.

مع اقتراب نهاية كل عام تدرس شركات السيارات المختلفة الموديلات التي ترى تراجعا في مبيعاتها لتحيلها للتقاعد خلال العامين المقبلين.

عُرفت علامة "أكيورا" التابعة لهوندا اليابانية بقدرتها الدائمة على حيازة الإعجاب في صناعة السيارات بما تطرحه من طرازات حديثة.

أعلنت شركة صناعة السيارات الهندية الجديدة Mean Metal عن نفسها، كعلامة ناشئة ذات مستقبل واعد، بعد طرحها أحدث موديلاتها الرياضية.

أعلنت شركة تويوتا اليابانية أن طلبات حجز نسخة 2022 الجديدة من طرازها "لاند كروزر" فاقت التوقعات، بعد شهرين فقط من الكشف عن السيارة.