شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم ليدى جاجا House of Gucci فى روما 3 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح الشركة المنتجة للفيلم الإيطالى House of Gucci العمل فى روما بإيطاليا يوم 3 ديسمبر المقبل، وهو بطولة النجمة العالمية ليدى جاجا، ومن إخراج ريدلى سكوت ويشارك النجم العالمى آل باتشينو فى العمل والذى يشكل عودته له فى السينما الإيطالية.

وظهر العراب، في التريلر الرسمي لفيلم House of Gucci، بشكل مميز على عادته فى الدراما الإيطالية، حيث سيلعب دورا مميزا فى قصة اغتيال ماوريتسيو جوتشي، بجوار جاجا التي ستلعب دور زوجة ماوريتسيو السابقة التي اتهمت بقتله، وأدينت بتدابير الاغتيال بعد هجرها وزواجه من سيدة أصغر منها سنا، حيث قضت 18 عاما في السجن، وحصلت على لقب الأرملة السوداء قبل إطلاق سراحها في 2016.

ونشرت جاجا مؤخرا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورا بمناسبة انتهاء فيلمها الجديد House Of Gucci ، وظهرت في الصور وهي تضرب ببضتيها قبضة مخرج الفيلم ريدلي سكوت، وفي الفيلم ستظهرالفائزة بجائزة الأوسكار بدور باتريسيا ريجياني، الزوجة السابقة لوريث جوتشي "ماوريتسيو جوتشي"، الذي تم توظيف قاتل محترف لقتله في منتصف التسعينيات.

ويعتبر هذا الدور ثاني دور بطولة لـ ليدي جاجا منذ 2018 A Star Is Born ، حيث حصلت على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.