شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تكشف تفاصيل فيلم قصة 200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ليلى علوى تفاصيل جديدة عن فيلم "قصة 200 جنيه"، قائلة: "إن الفيلم مكتوب حلو قوى وفيه ممثلين عظماء وكل اللى بيشتغل حابب الفكرة وحابب السيناريو والحوار والمخرج والإنتاج".

وأوضحت ليلى علوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "شافكى المنيرى"، فى برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن بطل الفيلم ورقة الـ 200 جنيه، مشيرة إلى أن طاقم العمل التقط صورا مع الـ200 جنيه، وأن الفيلم يحتوى على عدد من الشخصيات والمواقف التى سيرى فيها المشاهدون أنفسهم فى هذه الشخصيات.

وتابعت أن الـ200 جنيه ليها رحلة مع كل أبطال الفيلم، مشيرة إلى أنها سعيدة بتعاونها مع السيناريست والمخرج محمد أمين فى هذا العمل، مضيفة أنها تعاونت معه من قبل فى فيلم "التاريخ السرى لكوثر".

"قصة 200 جنيه" من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هانى رمزي، خالد الصاوي، آسر ياسين، بيومى فؤاد، نيللى كريم، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، مى سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، أحمد داود، محمد العريف، آيه قاسم، عمرو عبدالجليل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.