شكرا لقرائتكم خبر عن مغص كلوى وتضخم فى القولون.. تفاصيل الحالة الصحية للفنانة مها أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مجدى كامل -زوج الفنانة مها أحمد- لـ"الخليج 365" إن زوجته أصيبت فجأة بمغص كلوى وتضخم فى القولون، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور، مضيفًا أن الأطباء طمأنوه على حالتها وبالفعل خرجت من المستشفى بعد تلقى العلاج اللازم.

وكانت الفنانة مها أحمد شاركت جمهورها ومتابعيها في عيد الحب الماضى بفيديو لهدية نجلها عادل مجدي كامل لها، وهي باقة زهور مشكلة على هيئة حروف I LOVE U، مع الشوكولاتة، وعلقت على الفيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام، قائلة: "قلبي يا ناس، دولا مدلعنى، هابي فلانتين قلب ماما"، ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشرها له.

يذكر أن الفنانة مها أحمد ظهرت ضيف شرف في مسلسل "عمر ودياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، وتدور أحداثه حول تعرض عمر لإصابة يبتعد على إثرها عن ملاعب كرة السلة.

مسلسل "عمر ودياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، إخراج معتز التونى، إنتاج شركة سينرجى.