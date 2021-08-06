شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تناقش قضايا قتل الأزواج فى مسلسل "الستات بتعرف تقتل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسلسل "الستات بتعرف تقتل"، للفنانة كندة علوش العلاقة بين الأزواج والخلافات الزوجية فى المجتمع المصرى وتدور أحداثه حول المشكلات الأسرية بشكل عام وقضايا القتل بين الأزواج التى انتشرت فى الفترة الأخيرة وأصبحت حديث السوشيال ميديا حاليا، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم وتم التعاقد مع الفنان أحمد وفيق وإنجى المقدم وجار التعاقد مع باقى فريق العمل ومقرر انطلاق تصويره الأيام المقبلة على الطريق الصحراوى، ومقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية.

كانت آخر أعمال كندة علوش فى مسلسل "إلا أنا"، فى حكاية "ضى القمر" من إخراج أحمد حسن ويشارك فى بطولتها محمد علاء ومحمد شاهين وزينب غريب وريهام نبيل وياسمين موافى وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدور الأحداث حول الشيف عاليا التي يضعها حلمها هي وزوجها في الإنجاب تحت ضغط كبير يجعل علاقتهما الزوجية تمر بالكثير من الصعوبات.