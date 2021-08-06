مسرح البالون يستقبل "ألمظ وسى عبده" بعد انتهاء عروضها بالإسكندرية

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القاهرة - سامية سيد - يستقبل مسرح البالون بالعجوزة العرض المسرحى "ألمظ وسى عبده" بعد انتهاء عرض المسرحية بمسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية خلال 15 ليلة، والمسرحية من إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، وإنتاج البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.

ويتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفنى والغنائي، الذى كان بمثابة أيقونة فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر.

المسرحية بطولة مروة ناجي، وائل الفشني، هانى كمال، محمد حسني، لبنى الشيخ، إميل شوقي، محمد عمر، طارق راغب، نورهان صالح، عماد عبد المجيد، محمد الخيام، صابر عبد الله، محمد طلبة، محمد هلال تأليف وأشعار الدكتور مصطفى سليم و إخراج مازن الغرباوى.

"ألمظ وسى عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة، تأليف موسيقى أحمد مصطفى، تصميم استعراضات سالى أحمد، جرافيك ومابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس ونور السيد.