شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل وأسرته يغادرون المستشفى ويستكملون العلاج بالمنزل بعد الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر النجم مصطفى كامل وأسرته مستشفى العجوزة بعد إصابتهم مؤخرا بفيروس كورونا، وحاليا يخضعون لبروتوكول العلاج في المنزل بناء على طلب الأطباء.

ووجه كل من مصطفى كامل ونجله فتحى الشكر والعرفان لوزارة الصحة، كما قدم الشكر والتحيه لطاقم أطباء مستشفي العجوزه الأوفياء النبلاء وطاقم التمريض.

وكان قد أصيب مؤخرا النجم مصطفى كامل وأسرته بفيروس كورونا، حيث شملت الإصابة والدته وزوجته وابنته، وتواجد فى مستشفى العجوزة .

وطرح مؤخرا النجم مصطفى كامل أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "ضحكتى" وهى ثانى أغانى ألبومه الغنائى الجديد "وجع قلبى" وهى من كلماته وألحانه وتوزيع حسن سراج .