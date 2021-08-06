شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين تفتح تحقيقا مع عمر كمال بسبب "اللفظ الخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نقابة الموسيقيين التحقيق مع مغنى المهرجانات عمر كمال بعد انتشار فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتفوه بلفظ خارج أثناء إحيائه حفلا موسيقيًا، ومن المقرر أن يتم التحقيق الأحد المقبل قبل اتخاذ مجلس النقابة القرار اللازم.

وكانت أزمة مشابهة قد أثيرت خلال الأيام الماضية بطلتها الفنانة لوسى، الذى انتشر لها مقطع فيديو تردد فيه لفظًا خارجًا خلال حفل غنائى فى الساحل الشمالى، بينما نفت لوسى هذه الواقعة قائلة إنه تم تحريف كلامها، وأن الواقعة ليس لها أساس من الصحة.

وأكد الفنان حلمى عبد الباقى – عضو مجلس النقابة - أن الفنانة لوسى عضو بنقابة الموسيقيين بالفعل، وأن تلك الواقعة قديمة منذ 3 أسابيع أو يزيد وتم تداولها مؤخرًا، وإن صحت ستتحول الفنانة إلى التحقيق، الذى يتخذ على أساسه مجلس الموسيقيين قراره.

جدير بالذكر أن أزمات عمر كمال مع نقابة الموسيقيين كثرت من ظهوره على الساحة، وكان مهددًا بالشطب قبل أن يدخل اختبارات النقابة ويحصل على عضوية منتسبة منحته حق الغناء فى الأماكن العامة.