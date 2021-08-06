شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح الدين يقدم ورشة فى "التمثيل" بمهرجان مسرح بلا إنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مهرجان "مسرح بلا إنتاج الدولى" برئاسة الفنان إبراهيم الفرن اختيار الفنان أمير صلاح الدين أن يكون مدربًا لورشة الارتجال بعنوان "ارتجال فى المخ" ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من المهرجان.

ومن المقرر أن تبدء الورشة من يوم 23 أغسطس الجارى وحتى 26 أغسطس يوميا بمكتبة الإسكندرية من الساعة 10 صباحا وحتى 1 ظهرا، وحددت إدارة المهرجان أن آخر موعد لاستلام الاستمارات هو 16 أغسطس 2021، ولا ينظر لأى تسجيل بعد هذا التاريخ، علما بأن الورشة مجانية .

الفنان أمير صلاح الدين ممثل ومغنى ومخرج مسرحى مصري، وهو عضو فى فريق بلاك تيما وحقق معهم شهرة كبيرة لكن الشهرة الحقيقية كانت من الدور الذى أداه فى فيلم ألف مبروك مع أحمد حلمى كسائق سيارة أجرة ذلك الدور الذى منحه مدخلا جيدا للمشاركة فى العديد من الأعمال الدرامية والأفلام وقد اكتشفه الفنان أحمد حلمى أثناء مشاركته بمسرحية قهوة سادة ومنحه الدور فى فيلم ألف مبروك، ثم شارك بعدها فى العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية ، وهو من مواليد عام 1981 وينتمى إلى أصول نوبية، كما انه حاز على جائزة أحسن مخرج لمدة عامين وأحسن ممثل لأربع سنوات فى فريق التمثيل بالجامعة ، وهو من الفنانين حاصدى الجوائز فقد حصل على أكثر من جائزة عن أدواره السينمائية منها جائزة عن دوره فى فيلم نواره مع منة شلبي.

يذكر أن الدورة الحادية عشرة ستقام أغسطس القادم لعام 2021 فى الفترة بين 22 إلى 26 أغسطس 2021، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، و بدعم لوجستى من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال، ومكتبة الإسكندرية التى يرأسها د. مصطفى الفقي، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة ا. صبرى سعيد.

سيقام المهرجان على مسارح مكتبة الإسكندرية برعاية مركز الفنون بالمكتبة، ومسرح ليسيه الحرية مقر فرقة الإسكندرية المسرحية التى يديرها الفنان محمد مرسي، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشى الذى تديره الفنانة أمانى على عوض، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة الأستاذ أحمد درويش.