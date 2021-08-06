شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دي كابريو يدعم السياحة البرية فى أفريقيا لإنقاذ الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، الذي يعد أكبر المشاهير المهتمين بالحياة البرية، على دعم السياحة البرية في قارة أفريقيا، لدعم الحيوانات والمنتزهات التي تستخدم عائد تلك السياحة في تطوير وتنمية الحيوانات.

وكتب دي كابريو بوست عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، للترويج للسياحة البرية في أفريقيا، قائلا: "توفر سياحة الحياة البرية دخلاً كبيرًا للمساعدة في الحفاظ على المتنزهات في قارة أفريقيا، حيث تعيش الأنواع المعرضة للخطر مثل الفيلة والأسود ووحيد القرن والزرافات، وبعد أن تفشي فيروس كورونا في عام 2020، أغلق قطاع السياحة الدولية بأكمله في لحظة، مما كان له تأثير عميق على العديد من المجتمعات وأدى ذلك إلى إنشاء حملة PrintsForWildlife الصيف الماضى، والتى صممت للمساعدة فى جمع الأموال الهامة للمجتمعات الأكثر تضررًا".

وأضاف: "وبعد مرور عام ما زالت هناك حاجة ماسة للمساعدة في دعم تلك المجتمعات في أفريقيا"، مطالبا الجميع بدعم حملة PrintsForWildlife لإنقاذ الحياة البرية بالتبرعات.