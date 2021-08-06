شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تطرح أحدث أغنياتها "كيدهن عظيم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة مروة ناجى، أغنية "كيدهن عظيم" على طريقة الفيديو كليب عبر يوتيوب، من كلمات محمود القبانى، وألحان محمد صبرى، وتوزيع جمال فتحى، تسجيل وماستر حسام سعيد.

من ناحية أخرى، انتهت مروة ناجى من تصوير أغنية أخرى على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "خصومات هايلة"، من كلمات محمود عادل كلازا، وألحان كريم نيازى، وتوزيع ومكيس عمرو الخضرى، وأخرج الكليبين محمد عواد.

الفنانة مروة ناجى هى إحدى مطربات الأوبرا المميزات وقدمت الكثير من الحفلات الناجحة وتتمتع بصوت قوي وكاريزما، كما أن لها مواهب أخري في مجال التمثيل فقد شاركت في بطولة مسلسل "تفاحة آدم" في دور فاطمة أمام النجم خالد الصاوي ، كما شاركت في مسلسل "أهو ده اللي صار" مع المخرج حاتم على، كما شاركت في مسرحية "وبحلم يا مصر" أمام على الحجار، كما تشارك بمسرحية "المظ وسى عبده" وتقدم شخصية ألمظ.