ما هو النادي الذي يعدّ العدّة لضمّ ميسي؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 أغسطس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

مع إعلان نادي برشلونة الإسباني عدم تجديد تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، كثرت الروايات والتكهنات حولت وجهة “البرغوت” الجديدة.

وقد ذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية أن مسؤولي نادي باريس سان جيرمان المنافس في الدوري الفرنسي لكرة القدم يجهزون خطة مالية تحسبا لضم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي انفصل عن برشلونة.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن الفريق الذي يمثل ميسي اتصل بسان جيرمان حول انتقال محتمل للاعب الأرجنتيني إلى نادي العاصمة الفرنسية.

وجاء الإعلان عن رحيل ميسي عن برشلونة، بعد شهرين من الأنباء التي صدرت من قبل خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني بشأن استمرارية “البرغوث” وتمديد عقده بعد موافقته على تخفيض راتبه.

لكن “البلوغرانا” فاجأ الجميع بالكشف عن العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الإسباني والتي حالت دون بقاء “البرغوث” مع الفريق.

وتحدثت الصحافة الإسبانية عن كواليس “ليلة الحزن” في كتالونيا ورحيل الأسطورة الأرجنتينية عن “كامب نو”، حيث أشارت إذاعة “كواترو” الإسبانية إلى أن أن ميسي كان سيوقع عقد التجديد لصالح برشلونة الخميس أو الأربعاء.

وفي وقت سابق، ذكرت “لو باريزيان” أن صور ميسي خلال عطلته الأخيرة في إيبيزا مع نجوم سان جرمان، نيمار ودي ماريا وباريديس وفيراتي، ستعزز الشائعات بانتقال النجم الأرجنتيني إلى الدوري الفرنسي.

ووفقا لمصادر إسبانية، يفرض الدوري الإسباني حدا أقصى لأجور اللاعبين، ويبلغ سقف الرواتب في برشلونة 350 مليون يورو سنويا، وعليه ألا يتجاوزها.

هذا الأمر مثل عقبة لا يمكن تجاوزها، خاصة مع ارتفاع راتب ميسي الضخم، وفشل النادي الكتالوني بالتخلص من نجومه الآخرين أصحاب الرواتب المرتفعة.