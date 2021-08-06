وفاة والد الفنانة أمينة مغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعلنت الفنانة المغربية، أمينة مغربي، وفاة والدها، اليوم الجمعة.

وكتبت أمينة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا أبي".

يُشار إلى أن آخر أعمال أمينة مغربي مشاركتها في مسلسل "ونحب تاني ليه" في رمضان 2020، مع النجوم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

كما شاركت في نفس الموسم بمسلسل "ليالينا 80" مع النجوم: إياد نصار، غادة عادل، خالد الصاوي، صابرين، محمد عادل، نهى عابدين، محمد الشقنقيري، ومحمد علي رزق وغيرهم، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.