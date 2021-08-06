"الشماتة في المرض؟".. رسالة غامضة من شقيق ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

وجه الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق النجمة ياسمين عبدالعزيز، رسالة غامضة لشخص مجهول عبر حسابه بموقع "فيسبوك".

وكتب عبد العزيز: "هو .... بيشتغل حتى على المرض.. ربنا يهدي؟".

وأثار ما كتبه شقيق ياسمين عبدالعزيز، تساؤلات متابعيه، ومن بين التعليقات:

"عملوا إيه تاني؟، ربنا يرد كيدهم في نحورهم وينجي ياسمنتي روح قلبي منهم ومن شرورهم".

وآخر كتب: "ربنا يكفيك شرهم ده بيكون مرض فيهم بيفرحوا لما يؤذوا الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيهم".

وثالث: "ياسمين خرجت من المستشفى؟".

ورابع: "ناس نفوسها مريضة، حتى الشماتة في المرض؟"، وغيرهم.

وكشف مصدر مُقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أكد لـ"الخليج 365"، خروجها من المستشفى بعدما تحسنت حالتها الصحية، مضيفا أن ياسمين وصلت منزلها اليوم الجمعة 6 أغسطس، وأن وضعها الصحي بات أفضل، على أن تستكمل علاجها وفترة النقاهة في البيت.

كان الفنان أحمد العوضي، طلب من الجمهور، في 17 يوليو الماضي الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، موضحا أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عن تفاصيلها.

وقضت ياسمين فترة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات قبل أن تتحسن حالتها، ويتم نقلها لمتابعة العلاج في غرفة عادية.