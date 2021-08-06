بالفيديو.. زينة ترقص مع إدوارد بعد حفله بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة زينة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على انستجرام، وظهرت فيه وهي ترقص مع الفنان والمطرب إدوارد.

عقب انتهاء الحفل الذي أحياه، مع فرقته "جيبسي" في الساحل الشمالي.

وحرصت زينة على الحضور، ولقاء إدوار في كواليس الحفل.

وكتبت:" عمل النهاردة حفلة هايلة"، ورد عليها إدوارد قائلا:" انبسطت أوي إني شفتك يا أعز صديقة في الدنيا".

زينة شاركت في رمضان 2021 بمسلسل "كله بالحب"، إخراج عصام عبد الحميد، وشاركها البطولة أحمد السعدني، صابرين، سامر المصري، ريم البارودي، مصطفى درويش ويوسف عثمان.