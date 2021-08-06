أشرف عبد الباقى يفتتح "شمسية وأربع كراسى" على مسرح الساحل.. صور

محمد الفلاح - الجمعة 6 أغسطس 2021

افتتح النجم أشرف عبد الباقى مساء أمس الخميس أولى ليالى عرض مسرحيته الجديدة "شمسية وأربع كراسى"، والتى تقام على مسرح الساحل، ونالت المسرحية إعجابا كبيرا لدى جمهور الساحل الشمالى والذى حضر افتتاح العرض المسرحى.



مسرحية "شمسية وأربع كراسى" تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع فى العاشرة مساء على مسرح الساحل، بطولة أشرف عبد الباقى وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن "توتا" ميرهان حسين، وتأليف كريم عبدالوهاب و كريم سامى، وديكور محمود سامى، وأزياء هالة الزهوى، إضاءة أحمد الدبيكى، ومدير المسرح رشدى سلامة، ومن إخراج إشرف عبد الباقى.

وتدور أحداث مسرحية "شمسية وأربع كراسى" بداخل كومباوند بالساحل الشمالى حيث يصل طرد غريب فى فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن فى ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكى "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة فى إطار كوميدى خفيف.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقى عرض مؤخرا مسرحية "جريما فى المعادى - كلها غلط" وهى رواية كوميدية إنجليزية أخذ عبد الباقى حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض فى مصر، وتعرض أيضًا فى عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهى تأليف Henry Lewis وJonathan sayerوHenry shields، وبطولة أشرف عبدالباقي ومجموعة كبيرة من الشباب، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي، وإخراج أشرف عبد الباقى