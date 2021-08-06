شريهان وأيمن بهجت ودرة للفنان صلاح عبد الله: سلامة قلبك يا أنقى وأجمل الناس

محمد الفلاح - الجمعة 6 أغسطس 2021

حرصت النجمة الكبيرة شريهان على مؤازرة الفنان القدير صلاح عبد الله بعد إصابته الأخيرة بأزمة قلبية ونقله للمستشفى وإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامة، مؤكدة أنها تثق فى إيمانه وعزيمته للقيام بالسلامة.



شريهان

وقالت شريهان فى تدوينة عبر حسابها على موقع "تويتر": "سلامة قلبك يا أنقى وأجمل الناس فى قلبى، سلامة قلبك يا مبدع يا غالى يا طيب، أثق فى إيمانك وعزيمتك وإرادتك القوية، من فضلك قوم لنا بسرعة بألف سلامة".

أيمن بهجت قمر

كما حرص أيضا الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر، على مؤازرة عبد الله، فى محنته، قائلا: "ألف سلامة عليك يا عم صلاح، ربنا يقومك بالسلامة ويحفظك يارب ويخليك لأهلك ولينا ولجمهورك الكبير"، فيما نشرت الفنانة التونسية درة، صورة لها مع الفنان القدير، عبر تويتر صحبتها بالقول: "ألف سلامة يا عم صلاح يا حبيب الكل، دعواتى لك بالشفاء العاجل شفاءً لا يغادر سقماً".

درة

وكانت المذيعة دنيا صلاح عبد الله، أكدت فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن والدها الفنان الكبير يستعد لمغادرة المستشفى، حيث تحسنت حالته الصحية بشكل كبير بعد إجرائه عملية قسطرة فى القلب وتركيب دعامة، موضحة: "الدكاترة طمنونا وقالوا إنه يحصل على يومين أو ثلاثة راحة بالكثير فى المنزل ويعود مرة أخرى لاستكمال تصوير أعماله الفنية".

وكشفت دنيا صلاح عبد الله أمس الخميس عن تفاصيل إصابة والدها صلاح عبد الله، بأزمة قلبية خلال الأيام الماضية، وقالت عبر حسابها بموقع فيس بوك: "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبى يا بابا، أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو فى أى خبر غلط نزل".

وأوضحت دنيا: "أول امبارح بليل بابا حس بألم فى الصدر وعلى طول رحنا المستشفى واللى حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة فى القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير، وغادر الرعاية المركزة إلى غرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكرة، والدكاترة طمنونا إنه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله".

واختتمت دنيا: "دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب.. وزى ما هو دايما بيقول بإذن الرحمن حالة وهتروح لحالها".