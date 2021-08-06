"إكس مراتى" يجمع محمد عادل إمام والمخرج معتز التونى

محمد الفلاح - الجمعة 6 أغسطس 2021

يحضر النجم محمد عادل إمام لفيلم بعنوان "إكس مراتى"، فى عمل يجمعه بالمخرج معتز التونى، وما زال فى مرحلة الكتابة وينتمى إلى الأعمال الكوميدية.



يذكر أن النجم محمد إمام تعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، ومقرر البدء فى تحضيراته بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يستعد لعقد جلسات عمل مع صناع الفيلم لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة وتحديد موعد التصوير.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018 وشارك في بطولته ياسمين صبرى، فاروق الفيشاوى، بيومى فؤاد، رحاب الجمل، محمد سلام، ولاعب المصارعة العالمى كرم جابر، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن كوميدى.

وكان آخر أفلام محمد إمام "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.