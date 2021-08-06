شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يخطف الأنظار مع فريقه جيبسى فى حفل مطروح بحضور زينة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان إدوراد وفريقه الغنائى جيبسى حفلا غنائيا كبيرا فى مرسى مطروح بإحدى القرى السياحية، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، وشهد الحفل حضورا جماهيرا كان على رأسهم الفنانة زينة، التى تفاعلت بشكل كبير مع أغانى الفرقة، وهذا الحفل يعد الثالث للفريق على مدار الأسبوعين الآخرين، ويستعد الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لتسجيل عدد من الأغانى الجديدة، لطرحها بالأسواق خلال موسم الصيف الحالى، ونشر إدوارد على صفحته على "فيس بوك" فيديو أثناء رقصه مع الفنانة زينة.













كان الفنان إدوارد قد أعرب عن سعادته بنجاح حفلاته الأخيرة فى الساحل الشمالى، وأضاف في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن هذه الحفلات أعادت بالذاكرة 23 عامًا، عندما كان يحيي مثل هذه الحفلات الجماهيرية الكبيرة، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الحفل أعطاه طاقة إيجابية جعلته هو وكل فرقته الموسيقية ألا يبتعدوا مرة أخرى عن الغناء ولن يجعل التمثيل يخطفه مرة أخرى، وحرص إدوارد على أن يوجه شكره إلى الجمهور الذى حرص على الحضور ووعدهم أن القادم سيكون أقوى وأن هناك أغاني جديدة سيقوم الفريق بطرحها قريبًا.

فريق "الجيبسي" بدأ في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية "ليندا" "لايلو" التى تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب، ومن مؤسسى الفريق أيضا الموزع الموسيقى أحمد عادل.

وكانت آخر مشاركات الفنان إدوارد التمثيلية خلال السباق الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجى علاء وإخراج أحمد نادر جلال.