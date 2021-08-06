شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى أقوى حفل بالساحل الشمالى 20 أغسطس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد رمضان حفلا غنائيا فى جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالى، يوم 20 من شهر أغسطس الجارى والذى يحمل عنوان "أقوى حفلة فى الساحل"، والتى تنظمه شركة تذكرتى، ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغانى التى يعشقها الجمهور له، كما يحضر مفاجأة خاصة لجمهور الحفل.

وطرح النجم محمد رمضان مؤخرا، أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ثابت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية رواجا واسعا بعد أن حقق 17 مليون مشاهدة فى خلال شهر، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وتدور أحداث مسلسل موسى فى قرية مصاغة سوهاج عام 1942 أثناء الاحتلال الإنجليزي لمصر وفي فترة الحرب العالمية الثانية، وبعد قتله لأخو شداد كبير البلد بعد أن ضرب والدته وقام بتعجيزها عجزا كاملا أصبح موسي من المطاريد ، ثم قتل أخوه الصغير في إحدي حروب الأنجليز عندما أخذوه عنوة ليصبح جندى رغم إصابته بتأخر عقلى، ما يدفع البطل لسرقة المعسكرات الإنجليزية أنتقاما لأخوه بدلا من سرقة أهالى قريته .