ليلى علوي ترقص.. وتكشف وفاة والدها خلال تصوير هذا العمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة المصرية ليلى علوي خلال حلولها ضيفةً على برنامج “معكم منى الشاذلي” المُذاع على شاشة قناة “cbc”، عن ظروف وفاة والدها خلال تصوير مشاهدها في بطولة فيلم “المصير”، فقالت: “أول يوم تصوير ليا 15 أيلول (سبتمبر) 1996، فاكرة التاريخ لأن والدي توفي 16 سبتمبر 1996، كان التصوير في الليل من المغرب للفجر، وطلعت أنام وخبّطوا عليا، وقالولي إنه توفي، كنت مسلّمة عليه قبل ما أسافر”.

وأضافت: “الأستاذ يوسف شاهين الله يرحمه وقّف التصوير يومها، وحجزلي في طيارة الساعة 10، وعمل اتصالات رهيبة، عشان يأخّروا الطيارة عشان أنزل، وأدفن أبويا، ونزلت دفنته ورجعت الصبح أكمل التصوير أسبوعين، وأول عزا أخدته في حمص، وتاني عزا بعد أسبوعين في القاهرة، مش هنسى ده أبداً”.

وكانت علوي قد دخلت إلى المقابلة وهي ترقص على أنغام أغنية “ليلى يا ليلى”.