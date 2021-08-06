نقابة المهن التمثيلية تعترض رسميا على عرض فيلم محمد هنيدي “الإنس والنمس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: واجه فيلم النجم محمد هنيدي “الإنس والنمس” أزمة عاصفة قد تصل إلى النيابة العامة بعد 24 ساعة فقط من بدء عرضه وتحقيقه أعلى الإيرادات، بعدما اصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تكشف فيه عن تقدمها بشكوى ضد خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعد أن صرح بعرض فيلم “الإنس والنمس”، دون الرجوع إلى النقابة والحصول على موافقتها كما ينص القانون.

د. أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، حسب بيان رسمي صادر عن النقابة، تقدم بشكوى إلى وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم ضد د. خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، بعد أن أعطى الأخير تصريحًا بعرض الفيلم السينمائي الجديد الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي، دون الرجوع إلى نقابة الممثلين.

وقال شعبان سعيد، المحامي بالنقض، في الشكوى التي قدمها بصفته وكيلًا عن د. أشرف زكي، إن الرقابة سمحت بعرض فيلم الإنس والنمس دون سداد المستحقات المالية لنقابة المهن التمثيلية، ودون الحصول على الفوتشر من النقابة لممارسة اختصاصها كنقابة للمهن التمثيلية تقوم بمسئوليتها تجاه الفن والفنانين وتحافظ على أموال النقابة.

وذكر المحامي شعبان سعيد في الشكوى المقدمة ضد خالد عبدالجليل إنه بالاستعلام عن ذلك الأمر، أفادت الشركة المنتجة للفيلم بأن المشكو في حقه هو من شجع على ذلك الأمر، وأن المشكو في حقه أوهمهم بأن ذلك من اختصاصاته الوظيفية كرئيس للرقابة على المصنفات الفنية وكعضو بغرفة صناعة السينما.

وجاء في الشكوى المقدمة أن أشرف زكي يرغب في التحقيق في كون المشكو في حقه خالد عبدالجليل مرتبطًا بمصالح مالية مع الشركة المنتجة من عدمه، سيما أنه تم تعيينه مؤخرًا عضوًا في غرفة صناعة السينما، ومنتج الفيلم وكيل الغرفة، علاوة على استغلال وظيفته كرئيس للرقابة على المصنفات الفنية والتدخل في شئون النقابة التي يمثلها الشاكي.

وطلب المحامي، في نهاية الشكوى، من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، التحقيق في الواقعة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وإصدار جزاء تأديبي ضد المشكو في حقه وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها لتحريك الدعوى الجنائية عن الوقائع التي ستسفر عنها التحقيقات.

فيلم الإنس والنمس تشارك صابرين في بطولته بجانب بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير.