أسرار لم تُكشف من حياة ميغان ماركل: كانت تعمل في مطبخ حساء في عمر الـ13

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بمناسبة مبادرة “ميغان ماركل” في يوم ميلادها الأربعين لتشجيع المجتمع على تخصيص 40 دقيقة من وقته في مساعدة الآخرين، تتذكر دوقة ساسكس عن فترة عملها في فترة المراهقة عندما كانت تبلغ من العمر 13 عاماً، كمتطوعة في مطبخ حساء في لوس أنجلوس.

“ميغان ماركل” والتطوع منذ مراهقتها

ذكر موقع “Daily Mail” أنه في كتاب The Game Changers: Success Secrets from Inspirational Women Changing the Game and Influence the World، تحدثت “ميغان” عن التطوع في سن مبكرة، قالت فيه: “بدأت العمل في مطعم للفقراء في Skid Row – إحدى النقاط التي تأوي المشردين – في لوس أنجلوس عندما كان عمري 13 عامًا ، وفي اليوم الأول شعرت بالخوف حقًا. كنت صغيرة، وكان الوضع قاسيًا هناك، وعلى الرغم من أنني كنت مع مجموعة متطوعة رائعة، إلا أنني شعرت بالإرهاق. أتذكر إحدى المرشدات (السيدة ماريا بوليا) أخبرتني أن الحياة تدور حول وضع احتياجات الآخرين فوق مخاوفك الخاصة، لقد بقي هذا دائمًا معي.”

الخوف لا يمنع من مواصلة العطاء

وواصلت “ماركل” قولها إنها مرت بلحظات من عدم الارتياح لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة العطاء.

أضافت “ماركل”: “أعتقد أنه من المهم حقًا بالنسبة لنا أن نتذكر أن شخصًا ما يحتاج إلينا، وأن فعلك في العطاء، المساعدة والعمل يمكن أن يصبح حقًا شرف.”

“ميغان” بجانب شخصيات أخرى

ظهرت “ميغان” في كتاب The Game Changers: Success Secrets from 40 Women at the Top، إلى جانب أمثال “أريانا هافينغتون”، “جوينيث بالترو” وعارضة الأزياء “إيل ماكفيرسون”، حيث تشارك النساء اللاتي ظهرن دليل النجاح في الحياة.