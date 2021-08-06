“تامر حسني جامد”.. “صعبة” تتصدّر أغنيات “يوتيوب ميوزك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تحظى أغنية “صعبة” للنجم المصري تامر حسني بإعجاب واسع من الجمهور منذ صدورها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

ووفقًا لنسبة الإستماع المرتفعة التي تحققها أغنية “صعبة”، اختارت شركة “يوتيوب” صورة الفنان تامر حسني كصورة رئيسية لقائمة الأغنيات العربية الجديدة الأكثر رواجًا في الشرق الأوسط والعالم تحت عنوان “بلاي ليست جامد”، وجاءت الأغنية في المركز الأوّل في القائمة.

وتحصد أغنية “صعبة” تفاعلًا واسعًا من الجمهور على السوشيل، إذ تكتسح مواقع “إنستغرام”، و”تيك توك”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية.

الجدير ذكره أن كليب أغنية “صعبة” حقق أكثر من 52 مليون مشاهدة بعد أسبوعين فقط من صدوره على قناة تامر حسني الرسمية في موقع “يوتيوب”، متصدّرًا المرتبة الأولى في قائمة الترند للفيديوهات الأكثر رواجًا.

أغنية “صعبة”من كلمات وألحان ​عزيز الشافعي​، وتوزيع عبد الرحمن شوقى، وماستر علي فتح الله. أمّا الكليب تولى إخراجه تامر حسني بنفسه في فكرة مميّزة تليق بأجواء الأغنية، فاستطاع أن يقدّم عملًا رومانسيًا لا يخلو من الصخب والكوميديا في آن.