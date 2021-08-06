ياسمين عبدالعزيز تغادر المستشفى.. أحمد العوضي يكشف آخر التطورات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحسنت الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ما دفع الأطباء للسماح لها بالخروج من المستشفى والعودة لمنزلها.

وطمأن الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها على صحتها عبر مواقع صحفية محلية، مؤكدا أنها تركت المستشفى وتستكمل العلاج في المنزل تحت إشراف الأطباء.

وكانت ياسمين عبدالعزيز تعرضت لمضاعفات صحية بعد إجراء عملية جراحية، حيث أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة.

وأعلن زوجها الفنان أحمد العوضي وقتها خبر تعرضها لوعكة صحية خطيرة عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وطالب جمهور ومحبي ياسمين عبدالعزيز بالدعاء لها بالشفاء العاجل، وعبور هذه الأزمة الصحية التي أجبرتها على ملازمة الفراش، والغياب عن الجمهور والأضواء.

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" مع أحمد العوضي وخالد الصاوي وإيمان السيد ودينا فؤاد، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.