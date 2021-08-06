إصابة صلاح عبدالله بأزمة قلبية.. ونجوم يعلقون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الإعلامية دنيا صلاح عبدالله عن إصابة والدها الفنان صلاح عبدالله بأزمة قلبية استدعت نقله لأحد المستشفيات ودخوله العناية المركزة.

ونشرت دنيا عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، صورة لوالدها على سرير المرض وهي ممسكة بيده، وعلقت: "سلامة قلبك يا روح القلب ونور الدنيا يا حبيبي يا بابا صلاح عبدالله".

وتابعت مطمئنة الجمهور على حالة والدها الصحية: "أنا بطمن كل حبايب صاصا علشان لو في أي خبر غلط نزل، أول امبارح بالليل بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى، واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة والحالة استقرت، ألف حمد وشكر على كرم ربنا الكبير".





وأضافت دنيا: "غادر أبي الرعاية المركزة إلى غرفة وبإذن الله نخرج من المستشفى بكرة، والدكاترة طمنونا انه يقدر يكمل تصوير بعد كام يوم راحة بإذن الله، دعواتكم لصاصا أبو قلب طيب".





وعبر عدد كبير من نجوم الوسط الفني عن حبهم لصلاح عبدالله، ودعوا له بالشفاء عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الفنان هاني رمزي عبر فيسبوك: "سلامة قلبك يا غالي".





فيما كتبت الفنانة درة التونسية: "ألف سلامة يا عم صلاح يا حبيب الكل، دعواتي لك بالشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما".

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله يشارك كضيف شرف في فيلم "الإنس والنمس" الذي بدأ عرضه التجاري الأربعاء الماضي، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي.



