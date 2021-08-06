محمد حماقي يطلق أحدث أغنياته "زيها مين"

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"الخليج 365": أطلقت شركة Sony Music Entertainment Middle East أغنية "زيها مين" أحدث أغنيات الصيف للمغني المصري محمد حماقي بالتعاون المشترك مع شركة “Craft Media”، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.



حول هذا التعاون يقول مايك فيربورن المدير العام لـ Sony Music: "حماقي هو حقًا ملك موسيقى البوب، ويسعدنا العمل مع هذا النجم وفريقه الرائع في Craft Media، لدينا بعض الخطط الكبيرة هذا الصيف فترقبوها، "زيها مين" هي مجرد البداية".

أغنية "زيها مين" من ألبوم حماقي الذي طال انتظاره ومن المقرر إطلاقه بواسطة Sony Music قريبًا جدًا، وذلك بعد إصدار أغنية "حياتك في صورة " و"ياللي عالم بينا" في وقت سابق من هذا العام، ويمكن متابعة الألبوم كاملة على “Sony Music Entertainment Middle East”.

