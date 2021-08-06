وائل كفوري ونانسي عجرم نجما الرومانسيّة في سماء جدّة

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"الخليج 365": أحيا النجمان اللبنانيان نانسي عجرم ووائل كفوري حفلاً تميّز بأجواء رومانسيّة، أضاءت مسرح "Jeddah Super Dome" الذي شهد تفاعلاً جماهيرياً لم يشهده من قبل، فلأول مرة يجتمع الثنائي على مسرح جدّة في سهرة واحدة.

قدّم الحفل الإعلامي السعودي سامي جميل، ثمّ أطلّت نانسي متألّقة بفستان أخضر، من المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، تحيّة للسعودية والجمهور السعودي، وافتتحت بأغنية "بدنا نولّع الجو" وبالفعل أشعلت نانسي الجوّ بباقة من أغانيها القديمة والجديدة التي طرحتها مؤخرًا ضمن ألبومها الجديد "نانسي 10" منها؛ "سلامات"، "انا جاية معاك"، "بدي حدا حبّو"...، كما هنأت المستشار تركي آل الشيخ بعيد ميلاده، الذي كان موافقً في4 أغسطس، وتمنّت له تمام الصحة والفرح والعمر الطويل بإذن الله، ثم اختتمت بأغنية "لون عيونك".

أما جمهور وائل كفوري فقد استقبله بالتهليل وغنّى معه حتى ساعات الفجر الأولى، حيث افتتح وائل بموال للسعودية ووليّ العهد وأبدع بباقة من أغانيه منها "بدك للحق"، البنت القوية"، "سألوني"، ردو يا هوى" وغرها....

الجدير بالذكر أن حفلاات صيف جدّة تحت إشراف المخرج اللبناني كميل طانيوس.

هذا وتستمر شركة بنش مارك في تنظيم حفلات صيف جدّة، حيث يلتقي الجمهور في الأسبوع المقبل مع النجم المصري تامر حسني.